Bassas passa la prova su terra

Pep Basses continua la sua fase di transizione dalla serie nazionale al FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli con un buon Rally Liepāja.

Il Campione spagnolo del Beca R2 Júnior 2019 aveva debuttato nell'Europeo al Rally di Roma Capitale e il Lettonia ha affrontato una nuova sfida con la Peugeot 208 Rally4.



Una foratura nella PS4 gli ha fatto perdere tempo, altrimenti avrebbe concluso molto più avanti in classifica.



“E' stato un rally velocissimo per me, era la prima volta che correvo su strade del genere tenendo questo passo, ma ad ogni km sono riuscito a guadagnare qualcosa - afferma il pilota del Rallye Team Spain - Nella PS6 ci siamo anche girati, però sono cresciuto sempre più migliorando parecchio".

