Lo spagnolo è portacolori della RFEDA dopo aver vinto l'anno scorso il Beca Júnior R2 in patria.



“Il mio obiettivo è molto chiaro, voglio vincere in ERC3 Junior - ha detto Bassas prima di salire sulla sua Peugeot 208 Rally4 assieme ad Axel Coronado - Il Rallye Team Spain sta supportando la mia carriera e quest'anno sono il lotta per il titolo, quindi ho bisogno di un grande risultato per tenere vive le speranze prima dell'ultimo round. Vincere il Rally Fafe Montelongo sarebbe il sogno della conquista del primo rally internazionale per me. Sono concentratissimo sulle ricognizioni e note, non vedo l'ora di spingere di nuovo per lottare per il vertice".