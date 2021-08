Pep Bassas (Rallye Team Spain) è stato autore di una grandissima prova in ERC3 vincendo con la sua Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli, avendo costruito un margine di quasi 1' già nella Tappa 1.

Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT - Renault Clio Rally4) conclude alle sue spalle, portandosi a casa l'ERC3 Junior nonostante i 3' di penalità ricevuti sabato mattina per un anticipo ad un controllo.



Il francese ha superato l'ottimo Norbert Maior e Martin László, con l'ungherese dritto ad un bivio nella PS14. Quarto fra i Jr l'idolo locale Daniel Polášek.



Łukasz Lewandowski chiude ottavo all'esordio sulla Opel Corsa Rally4, Adrienn Vogel 11a ed Ekaterina Stratieva 12a. Sami Pajari, Nikolai Landa e Nick Loof sono rientrati per la Tappa 2 terminando alle spalle della bulgara.



Ancora fuori Alejandro Cachón (Rallye Team Spain) per la rottura del turbo sulla sua Peugeot nella PS10.

ERC ERC Zlin, Tappa 2: amarezza per Cais, Kopecky continua a dominare il Barum Rally 28 MINUTI FA

ERC Primo successo per Érdi Jr in ERC2, a Poloński l’Abarth Rally Cup 28 MINUTI FA