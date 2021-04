Pep Bassas si sta allenando per la stagione 2021 del FIA ERC3 prendendo parte al Rali Terras d’Aboboreira questo weekend.

Dopo aver vinto l'ERC3 Junior l'anno scorso, il pilota del Rallye Team Spain sarà ancora al via con la Peugeot 208 Rally4 affiancato da Axel Coronado e seguito dalla The Racing Factory.



La gara portoghese è valida anche per la Peugeot Rally Cup Ibérica, alla quale i due sono iscritti.



Presenti diversi altri piloti conosciuti nell'ERC, dei quali parleremo prossimamente.

