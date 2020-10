Il pilota del Rallye Team Spain ha dovuto sudare parecchio per avere la meglio di Ken Torn (Ford Fiesta Rally4), anche per via di un calo di potenza accusato nell'arco della Tappa 2 dove ha combattuto strenuamente con l'estone.



Il podio è anche per Pedro Almeida, seguito da Amaury Molle e Sergio Cuesta, quest'ultimo ripartito dopo l'incidente della PS1.



Dopo 30 gare ERC da co-pilota, Mário Castro conclude con un quinto posto di categoria al volante di una vecchia Fiesta.



“E' stato un rally molto difficile, ma il team e il co-pilota hanno fatto un grandissimo lavoro - ha detto Bassas - Abbiamo avuto qualche problema, ma siamo riusciti a vincere per la prima volta a livello internazionale ed è fantastico. Ken Torn ha due successi all'attivo, per cui era importante centrare questo per il campionato, ma ora ce ne serve un altro in Ungheria, dove pare che il meteo potrà essere come qui, con pioggia a tratti. Per ora godiamoci questo grande trionfo".