Questo ha portato problemi di surriscaldamento che per poco non lo costringevano alla resta, ma con grande calma è invece riuscito a raggiungere il servizio presso l'Estadio de Gran Canaria dopo il traguardo finale, andando così a prendersi il successo e regalando i punti al Rallye Team Spain che gli consentono di diventare Campione ERC fra le squadre.



Grazie al secondo posto in gara, Ken Torn centra un altro podio con la Ford Fiesta Rally4 dell'Estonian Autosport Junior Team diventando il Campione delle categorie ERC3/ERC3 Junior.



Terzo posto ERC3 per il debuttante Jorge Cagiao su Renault Clio RSR Rally5, seguito da Sergio Fuentes, Chris Ingram, Charles Munster, Ola Jr Floene, Amaury Molle, Ekaterina Stratieva e Łukasz Lewandowski fra i concorrenti ERC3.



In ERC3 Junior, Charles Munster è terzo dietro a Bassas e Torn, con Nore e Molle in Top5 nonostante fossero stati attardati da problemi tecnici. Sindre Furuseth era secondo, ma nella PS11 è finito KO. Pedro Almeida non è invece ripartito per i troppi danni alla sua Peugeot 208 Rally4 dopo il fuori strada della Tappa 1. Fuori pure Adrienn Vogel nella PS15 per un guasto elettrico.