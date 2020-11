Pep Bassas è stato autore di una grande prova nella Tappa 1 del Rally Islas Canarias terminando al comando in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli con 6 PS vinte su 9.

Lo spagnolo ha piazzato la sua Peugeot 208 Rally4 per 26"3 davanti a quella di Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team), al rientro nella serie.



Terzo il neo-Campione Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team - Ford Fiesta Rally4), seguito da Pedro Almeida ed Amaury Molle, alle prese con problemi di potenza della sua Peugeot 208 R2.



Dietro al belga ci sono Charles Munster ed Ola Jr Floene (Toksport WRT), che però ha danneggiato lo sterzo della sua Renault Clio RSR Rally5.



In ERC3, quinto abbiamo Jorge Cagiao e sesto Sergio Fuentes, con dietro Adrienn Vogel. Chris Ingram, Campione ERC 2019, è nono con la nuova Clio della Toksport, mentre Ekaterina Stratieva è 12a e Łukasz Lewandowski si è ritirato per problemi al cambio.