Basso al comando nelle qualifiche del Rally di Roma Capitale, i piloti Junior volano

-

Giandomenico Basso ha centrato il miglior tempo nella Qualifying Stage del Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship.

Al volante della sua nuova Volkswagen Polo GTI R5, il pilota della Loran SRL ha completato in 2'11"350 i 4,02km della PS "Fumone", precedendo per 0"385 Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team, Citroën C3 R5).



“E' stato fantastico ricominciare, la PS era difficile e c'erano tanti sassi, ma comunque sono andato bene senza rischiare molto", ha detto il russo.



Andrea Crugnola, che lo scorso anno vinse 13 PS su 15 a Roma, chiude terzo con la C3 R5 della F.P.F. Sport, mentre Oliver Solberg (Volkswagen Polo GTI R5) è quarto e migliore dei piloti ERC1 Junior, nonostante un lungo all'ultima curva. Emil Lindholm (Team MRF Tyres) completa la Top5 davanti a Fabian Kreim.



A seguire troviamo Simone Tempestini, Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), Craig Breen (Team MRF Tyres), Norbert Herczig (MOL Racing Team) ed Adrien Fourmaux (Ford Fiesta R5 MkII, M-Sport Ford World Rally Team).



La Top15 viene completata da Efrén Llarena (Rallye Team Spain), Grégoire Munster (Hyundai), Avbelj Boštjan e Giocomo Scattolon.



In Abarth Rally Cup ed ERC2 svetta Andrea Mabellini.



Miika Hokkanen porta la nuova Peugeot 208 Rally4 al comando dell’ERC3 ed ERC3 Junior.



I Top15 (8 dei quali dell'ERC1 Junior) potranno ora scegliere in che posizione partire nella Tappa 1.



Cliccate quiper vedere il live timing.



Foto:Chris Rawes/ERC Radio

