Battistolli a segno continuando a crescere

Alberto Battistolli ha preso altri punti in FIA ERC1 Junior al Rally Liepāja dello scorso weekend continuando ad imparare.

Il pilota dell'ACI Team Italia ha portato la Škoda Fabia R5 messa a punto dalla Delta Rally all'ottavo posto di categoria assieme a Simone Scattolin.



"Abbiamo avuto un problema tecnico il primo giorno perdendo qualcosa, ma siamo riusciti ad arrivare alla fine della tappa, il che era importante per fare esperienza - ha commentato Battistolli - Il guaio si è risolto al 90%, ma sono piuttosto contento di come è andato il secondo giorno, anche se nella PS6 abbiamo avuto un po' di grattacapi con le note finendo fuori strada e perdendo almeno un minuto per rientrarvi. Lì ho perso un po' confidenza, ma so che mi serve altra esperienza e arrivare al termine del rally è buono".

