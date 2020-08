Battistolli: “E ora vediamo come si va sulla terra”

-

Alberto Battistolli al Rally di Roma Capitale ha fatto il suo debutto nel FIA European Rally Championship e ora si appresta ad affrontare l'impegno del Rally Liepāja.

Il 23enne è stato protagonista in Classe ERC1 Junior Championship con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Delta Rally griffata ACI Team Italia, con la quale ha raggiunto lo scopo di terminare la gara facendo esperienza e progressi in vista della gara lettone



“Siamo riusciti ad arrivare alla fine e sono molto contento perché abbiamo migliorato PS dopo PS, facendo un buon lavoro anche in vista dei prossimi impegni - dice Battistolli - Siamo solo all'inizio, ma ho imparato molto e le strade erano più larghe, per cui sono riuscito a prendere più confidenza con la macchina cercando di capirla meglio. Ho provato le regolazioni sugli ammortizzatori, assetti diversi provando a conoscere meglio il mezzo, per me è importante. Il prossimo rally è in Lettonia, su terra. Sono fiducioso, ma le velocità saranno molto elevate, il che mi aiuterà ad imparare ancora".

