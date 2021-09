Alberto Battistolli sta imparando da uno dei migliori nel FIA European Rally Championship.

L'italiano ha reclutato Giandomenico Basso, doppio campione ERC e vincitore del Rally di Roma Capitale di luglio, per aiutarlo nella sua progressione lavorando come coach.



Dopo aver concluso 13° al Barum Czech Rally Zlín, Battistolli ha spiegato il ruolo di Basso e i vantaggi che porta.



"Sono uno che impara lentamente e Giandomenico sta cercando di fare il processo più velocemente", ha detto. "Ovviamente ha un sacco di suggerimenti, un sacco di tutto perché è uno dei migliori piloti che abbiamo quindi sono molto felice e onorato di averlo al mio fianco. È difficile ottenere tutto in pratica, ma lui è una leggenda".

ERC Koci e un piccolo aiuto cinematografico 14 ORE FA

ERC ERC Junior, Solberg: “Ci ho sempre provato” 20 ORE FA