Alberto Battistolli non si è curato della sua mancanza di esperienza andando a punti nel suo secondo evento del FIA European Rally Championship con il 13° posto assoluto al Rally Serras de Fafe e Felgueiras lo scorso fine settimana.

Il giovane supportato dall'ACI Team Italia è stato uno dei tanti habitué dell'ERC a superare le condizioni insidiose del primo giorno e a completare il rally sterrato nel nord del Portogallo.



"È stato qualcosa di pazzesco", ha detto Battistolli. "Dalle condizioni di ieri ad oggi è stato meraviglioso e molte occasioni per provare diversi stili di guida. Non si tratta di migliorare, devo ancora capire qualcosa in condizioni di bagnato ma è stato tutto positivo".

