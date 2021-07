Alberto Battistolli continuerà la sua missione di imparare e migliorare a livello internazionale quando il FIA European Rally Championship visiterà la sua nativa Italia dal 23 al 25 luglio.

Il pilota supportato dall'ACI Team Italia è tra i talenti emergenti che parteciperanno al Rally di Roma Capitale la prossima settimana e all'evento di Fiuggi si presenterà dopo aver concluso tra i primi 20 nei round dell'ERC in Polonia e Lettonia.



"Le tappe in Lettonia erano più veloci della Polonia e non ho sentito il confronto", ha detto Battistolli. "Abbiamo avuto una sfortunata foratura nella prima PS, ma nel complesso abbiamo gestito tutto bene. Abbiamo corretto molte note e fatto un grande salto dalla Polonia; sono felice perché sono qui per fare esperienza. Avere buone note e migliorarle anno dopo anno è il mio obiettivo principale".



Simone Scattolin sarà con lui sulla Škoda Fabia Rally2 Evo gestita dal team Delta Rally.

ERC ERC3 Junior: Kasari in azione nel WRC in casa 6 ORE FA

ERC ERC2: Pryczek da un’avventura all’altra, Roma nel mirino 18 ORE FA