Battistolli pronto per qualcosa di diverso

Alberto Battistolli ha corso i rally su terra con una Fiat 131 Abarth e al Rally Liepāja potrà cimentarsi in qualcosa di diverso guidando la Škoda Fabia Rally2 in un passaggio alla modernità.

Il pilota dell'ACI Team Italia affronta la seconda esperienza in FIA ERC1 Junior Championship con l'intenzione di fare esperienza.



“Con le auto storiche ho fatto il Lahti Historic Rally in Finlandia, molto veloce e bello. Ma ero con una Fiat 131 Abarth e le velocità parecchio diverse", dice il 23enne della Delta Rally.



Al suo fianco vedremo Simone Scattolin, con il quale ha chiuso 16° al Rally di Roma Capitale.



“Ho fatto un po' di vacanza per liberare la mente da quello che è successo a Roma e concentrarmi in vista del prossimo round in Lettonia. Ho cercato di memorizzare le strade guardando i video, in modo da capire cosa mi attende".



