Bastien Bergounhe si è allenato per il round decisivo del Clio Trophy by Toksport WRT - il Rally d'Ungheria della prossima settimana - con la vittoria al Clio Trophy France Terre al Rally des Cardabelles lo scorso fine settimana.

Il francese ha conquistato la categoria con 1"7 al volante della sua Clio, prima di affrontare la taa finale ERC della stagione 2021.



Dopo quattro round, Bergounhe è quarto nella classifica del Clio Trophy by Toksport WRT, 30 punti dietro il leader Andrea Mabellini. Ma con 50 punti in palio in Ungheria rimane in lizza per il titolo e il premio del 2022, ovvero tre gare nell'ERC con una Renault Clio Rally4.

