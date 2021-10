Zoltán Bessenyey ha dato una mano a Martin László a chiudere in zona punti in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Hungary.

L'ungherese ha terminato sesto nella classe sostenuta da Pirelli, ma i consigli del Bi-Campione ERC 2WD - che oggi non corre più dopo essere rimasto paralizzato in un incidente del 2016 - sono stati fondamentali al giovane magiaro.



Laszlo era giunto terzo in ERC3 Junior al Barum Czech Rally Zlín, mentre una vibrazione nella Tappa 1 dell'Ungheria lo ha fatto scivolare indietro.

