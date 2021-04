Zoltán Bessenyey seguirà Martin László nella sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship per la stagione 2021.

L'ungherese, presentatore TV e sul suo canale YouTube in patria, ha in bacheca i titoli FIA ERC3 2013-2014, poi è rimasto seriamente infortunato durante un test nel 2016, anno in cui fece la sua ultima apparizione all'Acropolis Rally.



Nonostante la sua forza di volontà per recuperare, Bessenyey si è ritrovato su una sedia a rotelle, ma nel 2019 ha affiancato János Vida sull'auto 0 al Rally Hungary leggendogli le note, quindi tornando per la prima volta dall'incidente su una macchina da corsa.



"Ho sempre cercato nuove opportunità e siccome il navigatore Dávid Berendi era in questo team, il legame è divenuto subito forte - ha detto - Volevo mettere a disposizione dei giovani le mie capacità e in Martin ho visto un altro me stesso. Cercherò di aiutarlo nell'affinare lo stile di guida e i set-up per le gare, ma la cosa più importante sarà anche dargli risalto mediatico, assieme al team".



Una stagione impegnativa

"Avrò molto più da fare rispetto a quando ero pilota ufficiale Honda nell'ERC. Prima il mio compito era andare forte e prendere punti, oggi tutto deve funzionare perfettamente, come un orologio. La squadra è mia e ogni decisione spetta a me. Sono pronto per una nuova sfida nell'ERC, ma dovrò imparare come funziona la Classe Junior, ma vogliamo essere veloci e andare sul podio. Il desiderio è correre nell'Europeo per i prossimi anni".



Tocca a László

Martin László, 24enne, ha tre gare all'attivo nel FIA European Rally Championship avendo chiuso terzo in ERC3 al Rally di Roma Capitale. Correrà con una Peugeot 208 Rally4 messa a punto dalla Topp-Cars. “Martin ha l'esperienza del passato nell'ERC ed è uno umile - prosegue - Ha il sostegno che conta in questi giorni, e solo 24 anni, che è altrettanto importante. Gli dirò che non importa sempre essere il più veloce, ma il più intelligente e pulito possibile del gruppo".



I suoi sponsor sono Vagotti Kft., 92 Leticia Kft., Pakett 007 Kft. e Peugeot Hungary. Al suo fianco ci sarà Dávid Berendi.

