Yoann Bonato ha chiuso ancora in zona punti nell'ultima gara del FIA European Rally Championship, il Rally Liepāja, anche se avrebbe potuto fare di più.

Il francese in Lettonia si è piazzato 15° dopo che in Polonia aveva terminato 8° con la sua Citroën C3 Rally2.



"È stato un fine settimana difficile per noi, soprattutto a causa della posizione di partenza ieri e del danno alle gomme oggi", ha detto Bonato, che è entrato per primo in strada nella prima tappa. "Ma la macchina era davvero perfetta grazie alla squadra, quindi siamo felici".

