Yoann Bonato sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione al Rally Liepāja.

Il francese si è classificato 15° nella Qualifying Stage "Welcome to Latvia!", quindi non ha avuto molta scelta su quale posizione prendere per la Tappa 1, nella quale entrerà per primo con la Citroën C3 Rally2 della CHL Sport Auto.



Norbert Herczig partirà per secondo, seguito da Umberto Scandola, Erik Cais ed Eerik Pietarinen.



Cliccate quiper vedere l'ordine di partenza completo.

