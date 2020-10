Yoann Bonato ed Iván Ares sono in piena lotta per il secondo posto al Rally Fafe Montelongo dopo la PS11 andata in scena in diretta su Facebook e YouTube.

Il francese non è registrato per i punti del FIA European Rally Championship e quindi è "trasparente", con il portoghese che intanto gli si è portato a 0"9 nella graduatoria assoluta.



“Era molto scivoloso e non mi sentivo a mio agio con la mia Citroën, ma è una bella sfida cercare di tenere il secondo posto", ha commentato Bonato.



Ares, che è su una Hyundai i20 R5, ha detto: “Mi trovo bene e i miei tempi sono più o meno in linea con i suoi".



Bonato ha vinto la PS9 per 1"1 su Norbert Herczig, che ha corso un bel rischio: "Eravamo in un punto in quarta marcia e sono andato vicinissimo a sbattere, ma sono riuscito a rimanere in strada".