Yoann Bonato è fuori dal Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il francese era ottavo assoluto e in lotta per il sesto posto, quando con la sua Citroën C3 Rally2 è finito fuori lungo i 7,18km della Arucas.



Il pilota della CHL Sport Auto e Benjamin Boulloud sono illesi, ma l'auto è troppo danneggiata per continuare.

Ad

ERC Il Rally Islas Canarias in diretta su ERC Radio UN' ORA FA

ERC Monzon apre la Tappa 2 del Rally Islas Canarias 4 ORE FA