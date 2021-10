Yoann Bonato al termine del Rally Serras de Fafe e Felgueiras di domenica ha voluto ringraziare il suo team CHL Sport Auto per avergli consentito di essere lì.luogo.

Dopo l'incidente che gli ha distrutto l'auto al 55° Rally delle Azzorre, il team francese aveva bisogno di trovare una Citroën C3 Rally2 sostitutiva con specifiche per lo sterrato per il viaggio della scorsa settimana nel nord del Portogallo e per il sesto round del FIA European Rally Championship.



Dopo aver concluso all'ottavo posto assoluto con la sua Citroën gommata MICHELIN insieme al co-pilota Benjamin Boulloud, Bonato ha detto: "È stato un weekend incredibile, abbiamo acquisito molta esperienza. Grazie alla squadra per aver gestito tutto all'ultimo minuto".

