Il francese, al volante della sua Citroën C3 R5 gommata Michelin, ha ingaggiato un grande duello con Iván Ares per il secondo posto, ma all'ultima PS ha avuto anche la possibilità di vincere quando il leader Alexey Lukyanuk è andato in testacoda nella precedente.



Ares è stato più veloce di lui per 0"8, ma Bonato ha comunque chiuso dietro a Lukyanuk per 0"1 in prova.



“E' stato un weekend perfetto e sono orgoglioso delle prestazioni mie e del mio team perché le condizioni erano molto difficili", ha detto Bonato.



Ares si è invece dovuto accontentare del terzo posto, nonostante avesse dato il massimo finendo anche per sfiorare le barriere proprio in diretta Facebook e YouTube.



“Penso che Alexey fosse più veloce di noi in questo weekend, ma alla fine ho dato tutto pur di provare a vincere".