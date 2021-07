Yoann Bonato ritiene che non avrà problemi a gestire il caldo al Rally di Roma Capitale.

Con temperature ambientali che supereranno i 30 gradi centigradi oggi, gli equipaggi non solo dovranno fare del loro meglio per mantenersi freschi, ma dovranno anche tenere d'occhio le loro auto, le gomme e i freni.



Ma Bonato, che parte 13° dopo la PS0 Caracalla ACI Roma di venerdì sera, non è preoccupato.



"Farà molto caldo, ma in Francia a volte ci sono queste condizioni e penso che la macchina andrà bene", ha detto il plurivincitore del titolo francese, che gareggia su una Citroën C3 Rally2 gommata MICHELIN. "Le gomme andranno bene e anche i freni".



Dei suoi obiettivi per il terzo round della stagione 2021 del FIA European Rally Championship, ha detto: "Non abbiamo nessun obiettivo, ma vedremo cosa possiamo fare. Spero che sarà un buon fine settimana".

