Al termine della PS3 del Rally Fafe Montelongo, il francese è in Top5 con la sua Citroën C3 R5.



“La competizione è ottima e il livello altissimo, stiamo migliorando stando davanti con gli altri - ha detto Bonato - La mattinata è stata dura, si scivolava tanto e in alcuni punti c'era parecchio fango, per cui era meglio andare piano per non finire fuori. In altre si può invece spingere".