Il francese ha combattuto per la vittoria con Alexey Lukyanuk ed Iván Ares in Portogallo e stavolta con la sua Citroën C3 R5 è registrato come pilota ERC.



"Posso cavarmela in qualsiasi condizione, ad inizio anno in Francia c'erano fango e pioggia, quindi anche se sarà dura, mi sono preparato bene", ha detto Bonato ad ERC The Stage.