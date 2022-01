Yoann Bonato, che è salito sul podio del FIA European Rally Championship, è stato scelto per far parte dell'equipaggio di Sébastien Loeb al Rallye Monte-Carlo.

Il francese ha partecipato al Rallye Monte-Carlo in passato e si è detto felice di assumere un nuovo ruolo per l'evento di quest'anno, il primo di Loeb con una Puma Rally1 del M-Sport Ford World Rally Team.



"Avere l'onore di aprire la strada per la leggenda Sébastien Loeb in un rally così impegnativo come il Monte-Carlo mi rende più stressato del mio primo rally!", ha scritto su Facebook.

