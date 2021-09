Yoann Bonato e Benjamin Boulloud sono usciti illesi da un incidente al 55th Azores Rallye stamattina.

Il francese era sesto, quando è andato KO sulla Lagoa de São Brás.



“Dopo un salto eravamo troppo fuori dalla traiettoria e non sono riuscito a stare in strada, per cui ci siamo capottati finendo contro un muretto a bordo strada. Per noi è finita", ha spiegato il pilota della CHL Sport Auto Citroën.

ERC Arnautov: “Stiamo bene e continueremo a lottare” UN' ORA FA

ERC Condizioni durissime alle Azzorre per via della pioggia 3 ORE FA