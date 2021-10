Yoann Bonato inizia il Rally Serras de Fafe e Felguieras desideroso di rimanere in strada dopo il suo spettacolare capottamento al 55° Rally delle Azzorre.

Il francese e il co-pilota Benjamin Boulloud sono rimasti illesi nell'incidente, ma il loro team CHL Sport Auto aveva pronta una Citroën C3 Rally2 sostitutiva per l'altro appuntamento portoghese del FIA European Rally Championship.



"Ero andato un po' largo in una sezione veloce su una curva a sinistra molto facile e sono saltato sul lato sbagliato, ha spiegato Bonato. "Ho fatto una piroetta, che nello sci sarebbe un buon salto, ma non nei rally! Stiamo bene, c'è un'altra macchina, la nostra squadra ne ha fatta una nuova ed è una buona notizia essere qui. Ci piace questo rally e penso che sarà una buona esperienza per questo fine settimana".



Bonato è reduce dall'aver vinto il Rallye Coeur de France. E dopo l'avventura portoghese dell'ERC di questo fine settimana, sarà di nuovo in azione nel campionato francese quando disputerà il Rallye d'Antibes - Côte d'Azur.



"Sicuramente è molto impegnativo, ma è un buon lavoro da fare. Sono stato contento del mio podio qui l'anno scorso, è stata una bella esperienza, ma quel rally era su asfalto. Non sappiamo cosa può succedere in questo, ma cerchiamo di fare del nostro meglio".

