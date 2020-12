Il francese a Las Palmas si è piazzato secondo con la sua Citroën C3 R5 e il capo di Citroën Customer Racing gli ha fatto i complimenti.



"Con due podi in tre gare, Yoann si è confermato un pilota di altissimo livello dimostrando la competitività della C3 R5”, dice Clément.



Bonato ha aggiunto: "Per noi è ovviamente un buon risultato, anche perché le condizioni erano difficili e la gara impegnativa. In Portogallo ero già molto contento, qui non sapevo cosa aspettarmi nei confronti degli altri, ma speravo nel podio in cuor mio".