Rafael Botelho ha avuto un doppio motivo per festeggiare all'Azores Rallye del FIA European Rally Championship.

Oltre ad andare a punti all'esordio con una Rally2, il pilota di São Miguel è balzato al comando della classifica del campionato delle Azzorre.



"Sono molto felice, è stato un rally difficile per me per la prima volta su queste PS con la R5, ma il mio co-pilota, la mia squadra e tutti i coinvolti hanno fatto un ottimo lavoro, e mi sono divertito molto a guidare questa macchina".



Con Rui Raimundo a fianco, Botelho ha portato la sua Škoda Fabia R5 al nono posto assoluto, due posizioni dietro il collega isolano Luís Rego.



Quest'ultimo ha detto: "Siamo felici, è stato un buon risultato per il nostro campionato ed è sempre un piacere essere qui e avere di nuovo questo grande evento, è fantastico".

