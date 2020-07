Brazzoli nell’ERC con la Polo

-

Enrico Brazzoli farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship 2020.

Il Campione in carica FIA R-GT e due volte vincitore dell'ERC Historic, deve ancora definire i suoi programmi, ma sarà al via del Rally di Roma Capitale con la Volkswagen Polo GTI R5 della PA Racing griffata Allianz.



“E' fantastico tornare a correre e non vedo l'ora di iniziare, sarà bello girare sulle strade di Roma con la Polo R5 del team di Alessandro Perico, il quale ce l'ha resa disponibile - ha commentato Brazzoli, che ha corso fino ad ora con la Abarth 124 Rally - E' stata una sorpresa inaspettata per noi che stavamo attendendo una occasione per il WRC. Ci siamo iscritti all'ERC e vediamo di sfruttare l'opportunità al meglio".



Al suo fianco vedremo Maurizio Barone alle note.

