Il russo era comodamente primo, ma nella penultima PS si è girato consentendo a Yoann Bonato ed Iván Ares di riavvicinarsi.



Sotto una gran pioggia, il pilota della Saintéloc è riuscito a difendere il primato e con il successo allunga in classifica.



"È stata una cosa strana, un mio errore, mi sono girato - spiega - Ho iniziato la curva con il freno a mano, ma all'inizio non si bloccava, così l'ho tirato un po' di più e all'improvviso è scattato. Non mi era mai successo prima e non è stato un bel momento, ma ci ha tenuti motivati e concentrati e questo risultato è davvero sorprendente. La mattina è stata molto più rilassata, ma gli altri ragazzi dietro di me mi hanno dato filo da torcere. Ho cercato di controllare il ritmo e c'ero riuscito prima del testacoda. Ma abbiamo fatto un buon lavoro nell'ultima PS nonostante la pioggia battente che si è abbattuta subito dopo la partenza. Ho dato tutto, ho guidato bene e con un ritmo adeguato. Posso essere orgoglioso di me stesso, sono felice. Grazie alla mia squadra per l'ottima macchina e per l'ottimo lavoro svolto, e alla Pirelli per le ottime gomme, dipendevo da loro. Spero che ci siano più sponsor per il prossimo evento, perché al momento siamo nei guai, ma ora andiamo a divertirci".



Bonato ha chiuso a 4"6 da Lukyanuk e davanti ad Ares per 0"1, con lo spagnolo secondo nell'ERC.



Grégoire Munster è terzo e primo in ERC1 Junior, con Tibor Érdi Jr che vince in ERC2 e Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3 Junior per un soffio davanti a Ken Torn.