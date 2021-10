Andreas Mikkelsen ha centrato la sua seconda vittoria nel FIA European Rally Championship conquistando anche il Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Affiancato da Elliott Edmondson, il pilota della Toksport WRT ha tenuto anche nella Tappa 2 la sua Skoda Fabia Rally2 Evo davanti ad Alexey Lukyanuk, che dopo essersi avvicinato a soli 0"7 è incappato in problemi tecnici.Il norvegese ha quindi potuto gestire la situazione fino alla PS16 "Lameirinha", affrontando il salto conclusivo Pedra Sentada e arrivando al traguardo con 2'01"8 sul russo.“E' un ottimo risultato per il campionato, siamo messi molto bene - ha detto Mikkelsen, che allunga in classifica - Sono contentissimo del weekend, le condizioni erano molto difficili, specialmente sabato. Elliott ha fatto un grande lavoro e anche il team, la macchina è stata affidabile per tutto il rally e mi sono goduto l'esperienza. Siamo riusciti a stare lontano dai guai spingendo dove volevamo, è proprio una bella vittoria".Nonostante la rottura della trasmissione anteriore destra, Lukyanuk è riuscito a tenere la sua Citroen C3 Rally2 seconda, davanti alla Skoda di Armindo Araújo, con Bruno Magalhães che resta giù dal podio con la nuovissima Hyundai i20 Rally2.Nil Solans (Rallye Team Spain) batte invece Norbert Herczig ed Erik Cais nella lotta per la Top5, con il ceco dello Yacco ACCR Team che fora la posteriore sinistra della sua Ford Fiesta nella PS16 perdendo terreno. Yoann Bonato, Miko Marczyk e Benito Guerra completano la Top10, anche se il messicano nella PS15 ha bucato l'anteriore destra scivolando indietro.Grazie al nono posto assoluto, Marczyk svetta nell'ERC-MICHELIN Talent Factory dopo 6 round e si aggiudica tutte le gomme per le ultime due gare del campionato come premio.In Classe ERC2 vince Javier Pardo davanti al compagno di squadra Joan Vinyes nella lotta tutta tra Suzuki Swift R4lly S.Pep Bassas si porta a casa il successo in Classe ERC3 sulla Peugeot 208 Rally4 del Rallye Team Spain. Sul podio ci sono anche la Renault Clio Rally4 di Jean-Baptiste Franceschi e la Peugeot di Pedro Almeida.per l'ordine di partenza della Tappa 2per l'itinerarioper il live timing Cliccate QUI per le dirette Cliccate QUI per sentire ERC Radio