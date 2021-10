La battaglia per la conquista del FIA European Rally Championship si sta facendo molto interessante, con il leader Andreas Mikkelsen che alla fine della PS3 del Rally Hungary ha lamentato problemi.

Il norvegese ha 71 punti di vantaggio su Miko Marczyk, ma con 80 in palio tra la tappa odierna e quella alle Canarie, è tutto ancora apertissimo.



“Mi sa che siamo già al capolinea - ha rivelato Mikkelsen ai microfoni di ERC Radio tenuti da Julian Porter - A metà prova non avevo potenza, non rispondeva niente ed è peggiorato tutto. Non c'è molto che si possa fare".

