BREAKING NEWS: Solberg fa il bis al Rally Liepaja

Oliver Solberg ed Aaron Johnston hanno vinto il Rally Liepāja per il secondo anno consecutivo, battendo i rivali del FIA European Rally Championship con la loro Volkswagen Polo GTI R5.

Mads Østberg e Torstein Eriksen chiudono secondi, Alexey Lukyanuk e Dmitry Eremeev terzi.



Østberg ed Eriksen non erano registrati come piloti dell'ERC, per cui Lukyanuk ed Eremeev vengono classificati secondi con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team.

