Il 55th Azores Rallye dopo la prima giornata di gara sta regalando emozioni a non finire, con i primi tre piloti del FIA European Rally Championship racchiusi in 4"5 terminate le 6 PS di venerdì.

Dani Sordo (Team MRF Tyres - Hyundai i20 R5) e il suo co-pilota Cándido Carrera sono passati al comando superando Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo) per 4", con l'idolo locale Ricardo Moura che scivola terzo a 0"5 in un finale di Tappa mozzafiato.



Efrén Llarena è al top fra i concorrenti dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, seguito da Erik Cais e Miko Marczyk in quarta, quinta e sesta posizione rispettivamente, mentre Alexey Lukyanuk ha rimontato fino al settimo posto dopo una mattinata difficile



Javier Pardo guida l'ERC2, Jean-Baptiste Franceschini l'ERC3 dopo l'incidente di Pep Bassas.

ERC Arnautov: “Stiamo bene e continueremo a lottare” 4 ORE FA

ERC Bonato racconta il KO all’Azores Rallye 4 ORE FA