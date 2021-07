Nikolay Gryazin ha centrato il successo al Rally Liepāja, facendo così tripletta nel round lettone del FIA European Rally Championship.

Il russo, vittorioso anche nel 2017-2018, si è imposto assieme a Konstantin Aleksandrov al volante della Volkswagen Polo GTI R5 gommata Pirelli di SRT-Movisport precedendo la Hyundai di Craig Breen (Team MRF Tyres) per 17"3, mentre Alexey Lukyanuk resta leader di campionato col terzo posto.



“Dopo i problemi in Polonia siamo finalmente qui a riscattarci! - ha detto Gryazin, che abita in Lettonia - Abbiamo fatto un ottimo lavoro senza alcun problema, nell'ultima parte ho potuto gestire e tirare il fiato visto l'ampio vantaggio. Qui hanno corso tutti bene, ma è sempre bello poter vincere in casa".

