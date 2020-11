Il pilota del Team MRF Tyres, affiancato da Paul Nagle, è a 15" dai leader Andreas Mikkelsen/Ola Fløene.



“Le PS2-3 non sono andate bene, mentre la 4 e la 5 sì - ha detto sceso dalla sua Hyundai i20 R5 - Prima mi sono girato e poi ho stallato, alla fine ho perso 15" totali, forse 6" col testacoda. Senza quei due errori sarei in testa, nel pomeriggio non voglio sbagliare. Sono contento del bilanciamento dell'auto e voglio fare meglio".