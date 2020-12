Dopo le gare ERC con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres, l'irlandese prosegue l'esperienza di pilota ufficiale di Hyundai Motorsport alternandosi con Dani Sordo sulla terza auto del Mondiale per 6 eventi, in coppia come sempre con Paul Nagle.



"Avere l'occasione di correre nel WRC con Hyundai Motorsport è sempre un sogno che si avvera per me - ha detto il 30enne - Nel 2018 sono stato col team già in alcuni eventi e quest'anno siamo riusciti a dimostrare il nostro potenziale con il secondo posto in Estonia. Da qui vogliamo ripartire e il team crede in me e in Paul per il 2021, dunque daremo tutto".



L'ERC di Eurosport Events è la serie migliore per passare da livello nazionale a quello internazionale, fino al mondiale.