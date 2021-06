Craig Breen ha ottenuto tre vittorie in PS all'ORLEN 77th Rally Poland lo scorso fine settimana, nonostante l'uscita di scena nella prima tappa.

Il pilota del Team MRF Tyres era tra i primi cinque del FIA European Rally Championship quando è stato costretto al ritiro nella PS7 per una sospensione rotta.



Ma il suo ritorno domenica è stato ottimo con tre vittorie conometriche e il secondo posto di tappa a bordo della Hyundai i20 R5 che condivide con il co-pilota Paul Nagle.



"Abbiamo imparato che le gomme stanno andando in una buona direzione, essere in grado di ottenere le tre vittorie di tappa è stato importante", ha detto l'irlandese Breen. "È stato divertente, bello tornare in macchina di nuovo e ottenere un buon chilometraggio. E' bello essere al passo, ci vuole un po' di tempo per rientrare su una R5 [dopo il World Rally Car], ma alla fine è andata bene e dobbiamo essere abbastanza contenti di tutto".

ERC Un podio a sorpresa per Rossi nell’ERC Clio Trophy by Toksport WRT in Polonia UN' ORA FA

ERC Non un grande inizio sperato per Baruffa UN' ORA FA