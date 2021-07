Craig Breen e Simone Campedelli hanno fatto il loro lavoro per il Team MRF Tyres al Rally di Roma Capitale, terzo round del FIA European Rally Championship 2021.

Entrambi hanno raccolto dati preziosi per il produttore indiano nel programma di sviluppo di pneumatici.



L'irlandese, che ha portato la sua Hyundai i20 R5 al nono posto, ha detto: "È stato bello vedere la folla sulle strade. Erano davvero belle e abbiamo gestito bene le condizioni calde".



"Era un rally molto competitivo e le PS [di domenica] hanno richiesto un sacco di pianificazione per essere sicuri di avere la macchina per superare il secondo giro di prove. Devo ringraziare la squadra. Sono stati in grado di cambiare il stervosterzo rapidamente in assistenza dopo aver notato un problema. Non abbiamo avuto problemi per tutto il pomeriggio, il che è stato importante".



"Avevamo i nostri obiettivi di sviluppo questo fine settimana e siamo stati in grado di completare il rally e portare a casa dati preziosi per il Team MRF Tyres".



Campedelli (nella foto) era pronto a sfilare a Breen la nona posizione, ma un pneumatico danneggiato in una sezione sporca nella PS13 ha fatto crollare il romagnolo al 17° posto con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



"Siamo stati in grado di spingere un po' di più oggi dopo aver fatto alcune modifiche alla macchina ieri sera", ha detto. "Questo è stato il mio primo rally su asfalto con pneumatici MRF e sono stato felice di essere in grado di capire le caratteristiche e portare a casa alcuni dati preziosi per la squadra. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo ottenuto i dati di cui avevamo bisogno. Grazie alla squadra di MRF Tyres".



