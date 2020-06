Breen e Lukyanuk ospiti ad ERC The Stage

-

Assieme hanno 14 vittorie nel FIA European Rally Championship all'attivo e oggi entrambi presenzieranno ad ERC The Stage: parliamo di Craig Breen e Alexey Lukyanuk.

Il programma prodotto dal promoter ERC, Eurosport Events, è condotto da Chris Rawes e Julian Porter e andrà in diretta dalle 18;30 di oggi sulle pagine ufficiali di Facebook e YouTube della serie.



Lukyanuk si prepara per la seconda stagione al volante della Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team, mentre Breen condurrà la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres.



Presenti alla trasmissione anche l'ERC3 Junior Nikolai Landa e Marijan Griebel.



ERC The Stage è disponibile ai seguenti link:



Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/



Youtube.com/user/FIAERC

