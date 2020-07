Breen entusiasta del ruolo di collaudatore per MRF Tyres

-

Craig Breen al Rally di Roma Capitale comincerà ufficialmente la sua avventura nel FIA European Rally Championship 2020 ricoprendo il ruolo di collaudatore per MRF Tyres.

Dopo un bel passato in FIA Asia-Pacific Rally Championship con 9 titoli, MRF Tyres ha scelto l'ERC per sviluppare le proprie gomme su varie superfici e Breen, cinque volte vincitore nell'ERC e con podi nel FIA World Rally Championship, è il pilota indicato per questo lavoro.



“E' mio interesse ottenere il miglior risultato possibile, per questo ci siamo iscritti al rally e al campionato - ha detto il 30enne - L'obiettivo primario però è sviluppare le gomme rendendole più competitive possibili e Roma è l'occasione perfetta per capire a che punto siamo rispetto ai nostri avversari. Avremo molti dati per andare avanti".



Il pilota della Hyundai Motorsport correrà con la i20 R5 e quest'anno ha già preso parte anche a gare del WRC, ma è chiaro che il suo impegno principale rimane con MRF Tyres.



“Abbiamo iniziato i test alla fine dell'anno scorso, nel 2020 avevamo proseguito intensamente prima del lockdown correndo in Finlandia e salendo sul podio. Sicuramente ci sono altri programmi entusiasmanti e tanto lavoro da fare con le prove, spero di migliorare sempre di più le gomme e far vedere che il team è forte".



Sul ruolo di collaudatore e sviluppatore, Breen ha aggiunto: "E' divertente e interessante, si impara molto su come funzionano le gomme".



Anche il finlandese Lindholm sarà in azione con il Team MRF Tyres in ERC1 Junior su una Škoda Fabia Rally2 Evo.



“E' fantastico tornare al volante dopo 5 mesi di sosta - ha detto - Ho avuto modo di provare le gomme della MRF solo una volta, ma mi sono trovato bene, considerando che siamo all'inizio dello sviluppo. Craig usa gli pneumatici ufficiali ed è bellissimo che un pilota professionista sia coinvolto, così potrò confrontare le prestazioni".



Arun Mammen, Vice Presidente e AD di MRF Tyres: “Siamo felici che MRF Tyres continui a fare progressi nei rally ai più alti livelli di competizione in Europa con il FIA European Rally Championship. Sappiamo che la strada davanti a noi è piena di insidie che dovremo superare, ma è l'inizio di un viaggio competitivo".



“Assieme ai nostri collaboratori siamo molto impegnati in questa avventura e vogliamo imparare tanto. Dopo i successi nell'APRC, con 9 titoli all'attivo, era naturale fare un passo in avanti con l'ERC. Sono i prossimi del motorsport indiano e voglio augurare il meglio al team per il 2020".

ERC Il Rally Hungary aggiunto al calendario del FIA ERC Junior DA 5 ORE

The post Breen entusiasta del ruolo di collaudatore per MRF Tyres appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC3 Junior: il ritorno di Westlund dopo il brutto infortunio DA 8 ORE