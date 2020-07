Breen: “Il risultato di Roma oltre le aspettative”

-

Craig Breen ha chiuso quarto al Rally di Roma Capitale ammettendo di essere andato oltre ogni aspettativa essendo in via di sviluppo con le gomme della MRF.

Il pilota della Hyundai e Paul Nagle si sono comunque distinti con una bella prestazione per le strade laziali, arrivando ai piedi del podio.



“Non penso che potessimo aspettarci di andare così bene, siamo all'inizio del nostro programma - ha detto l'irlandese - C'è chiaramente entusiasmo perché le gomme hanno funzionato sempre meglio, in ottica futura è entusiasmante questa cosa".



“Durante il weekend siamo riusciti a fare passi avanti migliorando pian piano e chiudere quarti è un risultato incredibile che dà credito al team. Penso che queste gomme, che solo qualche settimana fa erano una incognita, abbiano reso bene, in questo rally abbiamo accumulato tanti dati utili".



Breen ha beffato per 1"3 Simone Tempestini superandolo alla penultima prova.



“Fin dalle Libere siamo andati al massimo, per tutta la gara abbiamo tenuto lo stesso ritmo. Ho spinto molto dal via fino al traguardo e giocarcela con Simone ha reso tutto più interessante. E' stato un bel rally alla fine".



Emil Lindholm, altro pilota del Team MRF Tyres, si è piazzato in Top10 e 5° in ERC1 Junior.

