Devine è membro della Motorsport Ireland Rally Academy e corre in ERC1 Junior con la Hyundai i20 R5, anche se si è ritirato sia a Roma che a Liepāja.



Secondo Breen, però, al Rally Fafe Montelongo ci saranno tutte le possibilità per lui di recuperare.



"Purtroppo gli è andata male in entrambi i rally - ha detto il pilota del Team MRF Tyres - Ma il ritmo c'è sicuramente e non ho dubbi sul suo talento. E' bello che ci sia stata una pausa tra Lettonia e Portogallo, così ha avuto un po' di tempo per rimettere tutto a posto. Spero che questa settimana, di nuovo su asfalto, possa davvero mostrare il suo potenziale e quello che io e molte persone a casa sappiamo già, ossia che è un giovane ragazzo di grande talento. Spero che questa settimana la fortuna giri per il meglio".



Devine ha dovuto cambiare la sua Hyundai i20 R5 dopo il botto in Lettonia, ma con James Fulton al suo fianco si candida ad un ruolo di protagonista al Rally Fafe Montelongo.



"Abbiamo avuto un inizio di stagione negativo con qualche sfortuna a Roma e tutti sanno che abbiamo avuto un incidente in Lettonia - spiega l'irlandese - Significa che abbiamo zero punti al momento, quindi dobbiamo basarci sulla nostra velocità per tutto il fine settimana, questo deve essere l'obiettivo realistico. Naturalmente, vogliamo giocarcela con con gli altri ERC Junior, vanno tutti fortissimo e a noi servono punti".



"Questo è un evento nuovo per tutti e non ne sappiamo molto, a parte il fatto di guardare i video su YouTube. Sembra molto simile ad alcune delle strade italiane che abbiamo fatto quest'anno. Ci siamo mantenuti attivi e in forma sin dalla Lettonia. Abbiamo analizzato le cose nella pausa per vedere dove possiamo migliorare".