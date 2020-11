Il pilota del team MRF Tyres è tornato con Paul Nagle nel FIA European Rally Championship per sviluppare le gomme indiane montate sulla sua Hyundai i20 R5 e nell'ultima gara era secondo quando ha riportato un problema tecnico.



“In Ungheria il passo era ottimo e i tempi anche, stavamo dimostrando i progressi delle gomme MRF, ma purtroppo non siamo stati fortunati - dice il 30enne, che a Las Palmas aveva già corso e terminato secondo nel 2013 quando era con Nagle pilota della Peugeot Rally Academy - Dobbiamo cercare di avere un bel passo per riscattarci. Le strade sono ottime e le condizioni molto migliori rispetto alle ultime gare fatte. Anche se pioverà, l'aderenza resta elevata, quindi è una nuova sfida per noi nel provare le gomme".



Breen può ancora terminare terzo in campionato, ma deve vincere e prendere tutti i punti bonus di tappa sperando che Grégoire Munster faccia zero.