-

Craig Breen ha parlato con il giornale britannico Motorsport News sulle precedenti esperienze al Rally Liepāja, gara che nel weekend sarà il secondo evento del FIA European Rally Championship.

L'irlandese vinse con la Peugeot 208 T16 nel 2015, mentre nel 2013 si classificò terzo e nel 2014 secondo quando ancora la gara era invernale.



Il 14-16 agosto avremo invece temperature estive, per cui la sfida è totalmente diversa.



“E' un rally che sono riuscito a vincere in passato, ma correvamo su neve e stavolta sarà tutto molto diverso - ha detto Breen - Da quel che ho capito le PS sono simili, ma il fatto che non ci sia la neve rende tutto completamente differente".



Breen ha esordito con il team MRF Tyres terminando quarto al Rally di Roma Capitale su asfalto.



“Abbiamo fatto una grande gara, ma la Lettonia ha la terra ed è un'altra storia - spiega Breen prima di salire sulla Hyundai i20 R5 con Paul Nagle - E' la prima volta che uso le gomme MRF su questo fondo, dobbiamo imparare il più possibile".

ERC Tutto quello che c’è da sapere su: #2 Lettonia DA 4 ORE

The post Breen: “Non mi guardo indietro” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Quad, buggy e ora auto: per Molle si avvicina il debutto su terra in ERC3 Junior DA 16 ORE