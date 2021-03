Craig Breen, protagonista del FIA European Rally Championship, ha avuto un incidente al Rally il Ciocco e Valle del Serchio di sabato.

Affiancato da Paul Nagle, l'irlandese si è ribaltato con la sua Hyundai i20 R5 nel corso del pomeriggio.



“Purtroppo abbiamo forato in una curva a destra e la macchina è diventata inguidabile, quando ho cercato di girare a sinistra la gomma è saltata via e a quel punto non ho potuto fare niente", spiega il portacolori della Hyundai.



“Fortunatamente l'auto è sicura e con Paul stiamo bene, anche se un po' scossi. Ci hanno portato in ospedale per accertamenti, ma va bene".



Breen era riuscito ad ottenere due vittorie in PS precedendo il suo compagno Thierry Neuville e il 2 volte Campione ERC Giandomenico Basso.



"Dispiace concludere il rally così perché avevamo vinto due PS e dopo un testacoda nella PS3 stavamo rimontando bene. Eravamo fiduciosi di poter ottenere un buon risultato".



Foto:Hyundai Motorsport

ERC Buon piazzamento al Ciocco per Cais 4 ORE FA

ERC La Vogel è pilota donna dell’anno IERI A 05:01