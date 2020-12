L'irlandese ha lottato assieme a Paul Nagle al volante della Hyundai i20 R5 per podi e vittorie in PS e anche se non è arrivata la Top10 al Rally Islas Canarias c'è comunque soddisfazione per come sono andate le cose.



“Ringrazio gli organizzatori per aver svolto questo rally e tutti gli altri della stagione, ma soprattutto tutti i membri del Team MRF Tyres che per la prima volta hanno corso ad alti livelli in Europa sviluppando in maniera incredibile il loro prodotto. Dobbiamo esserne orgogliosi".



“Alle Canarie è stata dura, le condizioni mutevoli del meteo hanno reso tutto difficile, ma abbiamo raccolto tanti dati per lo sviluppo delle gomme MRF e questo è importante. E' difficile poter provare con fango, bagnato e asciutto allo stesso tempo, quindi è un aspetto importante. Abbiamo corso ottime PS e nella Gáldar mi sono divertito perché sembrava di essere in Irlanda, con le mie strade preferite".